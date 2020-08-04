Ökten: Avrupa'daki talep bizim imalat sektörümüzü etkiliyor

Nişantaşı Üni. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten açıklanan ekonomi verilerini A Para’da değerlendirdi. Ökten, salgın kontrol altına alındığında sürdürülebilir büyümeye gidilebileceğini ifade ederek, “Avrupa’daki gelişmeler ve talep bizim de imalat sektörümüzü harekete geçirecektir“ açıklaması yaptı.