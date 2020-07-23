Paksoy: Swap anlaşmaları beklentisi masada

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da enflasyon ve kur ilişkisine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Paksoy, temel hikayede olası swap anlaşmaları beklentisinin masada olduğunu belirterek, “Enflasyonu kur geçişkenliğinden korumak için Dolar/TL’yi 6,57-7,10 arasında tutmak önemli” dedi.