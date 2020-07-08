Petrol fiyatları 60 doları görür mü?

İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz A Para’da petrol fiyatlarını değerlendirdi. Gürbüz, vaka sayılarındaki yükseliş olmaması ve verilerin iyi gelmeye devam etmesi durumunda petrolde sağlık bir yükseliş olabileceğinin altını çizerek, “60 doları biz petrolde konuşabilmemiz için en az 1 yıl gibi bir vade öngörüyoruz” dedi.