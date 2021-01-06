Petrol fiyatları için 2021 yılı beklentileri neler?

NoorCM Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay, A Para’da petrol fiyatlarını değerlendirdi. Petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin oluşmamasının nedeninin talep koşulları olduğunu ifade ederek, “2021’de petrol fiyatlarında genel beklenti, enflasyon ve faizlerin düşük kalacak olması nedeniyle fiyatlarda yeniden bir geri çekilme olabileceği yönünde” dedi.