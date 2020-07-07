Petrol fiyatları yükselecek mi?

Alnus Yatırım Pazarlama Müdürü Soner Kuru, pandemi sürecinde en çok etkilenen petrolü A Para’da mercek altına aldı. Kuru, brent petrolde 42 doların önemli destek seviyesi olduğunu ifade ederek, “Kısa vadede hedef beklentim 46 dolar” dedi.