Video Ekonomide Bugün Petrol fiyatları yükselecek mi?

Petrol fiyatları yükselecek mi?

Petrol fiyatları yükselecek mi?
07.07.2020 | 14:32

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Alnus Yatırım Pazarlama Müdürü Soner Kuru, pandemi sürecinde en çok etkilenen petrolü A Para’da mercek altına aldı. Kuru, brent petrolde 42 doların önemli destek seviyesi olduğunu ifade ederek, “Kısa vadede hedef beklentim 46 dolar” dedi.

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