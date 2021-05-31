Petrol fiyatları yükselişini sürdürecek mi?
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OTOMATİK OYNAT
02:13
Özlem Bayraktar Gökşen: Mayıs enflasyon verisi kritik olacak 31.05.2021 | 15:06
01:47
Petrol fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 31.05.2021 | 14:57
03:17
Arda Coşar: Banka hisseleri sanayiden pozitif ayrışabilir 31.05.2021 | 14:54
03:22
Stratejist Yeliz Karabulut: Piyasalar riskli bir döneme girdi 31.05.2021 | 14:51
03:25
21:49
Türkiye 2021 yılı birinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü 31.05.2021 | 10:36
02:48
Haluk İzzet Mutlu: Haziran ayı çok volatil olacak 28.05.2021 | 14:26
24:58
04:04
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Ons altında düşüşler alım fırsatı 28.05.2021 | 13:46
01:40
Stratejist Selçuk Gönençler: Aşı anlaşması büyümeye katalizör etki yapacak 28.05.2021 | 13:36
02:42
05:26
Ferhat Yükseltürk: Piyasalarda makro veriler etkili olacak 27.05.2021 | 16:42
04:11
Emtia fiyatlarında artış sürecek mi? 27.05.2021 | 16:29
06:04
Emre Çayırlı: Gram altında trend yukarı yönlü 27.05.2021 | 12:55
04:51
Mustafa Keskintürk: Piyasa 1500 seviyeleri için hikaye arayışı içerisinde 27.05.2021 | 12:52
04:07
Enver Erkan: Reel faiz pozisyonunu kuvvetli tutmak önemli görünüyor 27.05.2021 | 12:48
05:22
Biden'ın vergi politikaları piyasalara nasıl yansıyacak? 27.05.2021 | 12:34
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Meryem Gürsoy: Gram altın için 500’lere geri çekilme alım fırsatı olabilir 26.05.2021 | 11:53
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, petrol fiyatlarını değerlendirdi. OPEC toplantısında bir sürpriz beklemediğini ifade eden uzman isim, “ABD ve Suudi Arabistan arz artırımlarına karşı çıkarak petrol fiyatlarının yüksek olmasını istiyor” dedi.