Petrol fiyatları yükselişini sürdürecek mi?

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, petrol fiyatlarını değerlendirdi. OPEC toplantısında bir sürpriz beklemediğini ifade eden uzman isim, “ABD ve Suudi Arabistan arz artırımlarına karşı çıkarak petrol fiyatlarının yüksek olmasını istiyor” dedi.