Petrol fiyatlarında düşüş sürecek mi?

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Eda Karadağ A Para'da petrol fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Karadağ piyasaların 1-2 Aralık tarihinde gerçekleşecek OPEC toplantısına odaklandığını belirterek, "Petrolde rezerv satışları ile ilgili çok fazla belirsizlik var. Petrol fiyatları bir süre daha yatay seyredebilir" diye konuştu.