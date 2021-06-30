Petrol stratejik önemini yitiriyor mu?

Stratejist Mustafa Aşkın A Para’da petrol üzerine değerlendirmelerde bulundu. Petrolün kullanımının giderek azalacağı dönemlere girildiğini ifade eden Aşkın, “10-15 yıl sonrası petrol ürünleri ve temel altyapısı için stratejik olma durumu ortadan kalkabilir” dedi.