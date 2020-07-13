Video Ekonomide Bugün Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altın yükselişini sürdürecek mi?

Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altın yükselişini sürdürecek mi?

Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altın yükselişini sürdürecek mi?
13.07.2020 | 11:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Düzeltme sonrası Borsa İstanbul'da hedef ne? 04:19
Düzeltme sonrası Borsa İstanbul'da hedef ne? 13.07.2020 | 12:13
Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü! Altın yükselişini sürdürecek mi? 03:25
Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü! Altın yükselişini sürdürecek mi? 13.07.2020 | 12:07
Berk: Dünya piyasalarında bir adım öne geçmeye çalışacağız 02:38
Berk: Dünya piyasalarında bir adım öne geçmeye çalışacağız 13.07.2020 | 11:59
Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altın yükselişini sürdürecek mi? 02:09
Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altın yükselişini sürdürecek mi? 13.07.2020 | 11:11
TÜİK Mayıs 2020 sanayi üretim verisini açıkladı! | Video 06:30
TÜİK Mayıs 2020 sanayi üretim verisini açıkladı! | Video 13.07.2020 | 10:52
Havacılık sektöründe beklentiler! 23:54
Havacılık sektöründe beklentiler! 13.07.2020 | 10:43
Karabulut: ABD'den gelen açıklamalar borsalarda türbülans yaratıyor 02:04
Karabulut: ABD'den gelen açıklamalar borsalarda türbülans yaratıyor 13.07.2020 | 09:57
Yeni güvenli liman ‘Gümüş’ 01:35
Yeni güvenli liman ‘Gümüş’ 13.07.2020 | 09:43
Borsada banka hisselerindeki baskının nedeni ne? 02:32
Borsada banka hisselerindeki baskının nedeni ne? 10.07.2020 | 17:38
Borsa İstanbul'un seyrinde hangi sektörler öne çıkıyor? 01:56
Borsa İstanbul'un seyrinde hangi sektörler öne çıkıyor? 10.07.2020 | 17:27
Borsadaki düşüşün nedeni ne? 06:14
Borsadaki düşüşün nedeni ne? 10.07.2020 | 17:17
Salman: Borsada banka hisseleri çok ucuz 01:47
Salman: Borsada banka hisseleri çok ucuz 10.07.2020 | 14:52
Çiçek: Altın yeni bir rekora imza atabilir 03:17
Çiçek: Altın yeni bir rekora imza atabilir 10.07.2020 | 14:00
Tokat: Krizi atlattık yorumu için bence çok erken 02:03
Tokat: Krizi atlattık yorumu için bence çok erken 10.07.2020 | 13:38
Maviş: Borsada 115 binin altına sarkmalar yukarı yönlü hareket fırsatı verir 01:27
Maviş: Borsada 115 binin altına sarkmalar yukarı yönlü hareket fırsatı verir 10.07.2020 | 09:13
Tuna: BDDK bankalara daha büyük yaptırımlar uygulayabilir 02:41
Tuna: BDDK bankalara daha büyük yaptırımlar uygulayabilir 10.07.2020 | 09:02
SON DAKİKA! Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı! | Video 04:19
SON DAKİKA! Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı! | Video 10.07.2020 | 10:25
Coşar: Borsa İstanbul emsallerine göre iskontolu 02:35
Coşar: Borsa İstanbul emsallerine göre iskontolu 09.07.2020 | 17:13
Yıldırım: Ekonomilerde en kötüsü geride kalmadı 03:54
Yıldırım: Ekonomilerde en kötüsü geride kalmadı 09.07.2020 | 16:56
Yeni yatırımcılar hangi hisseleri tercih etmeli? 06:23
Yeni yatırımcılar hangi hisseleri tercih etmeli? 09.07.2020 | 15:43

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, A Haber'de yeni haftada piyasaları yorumladı. Erkan'ın altın yorumları dikkat çekti...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA