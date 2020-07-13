Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altın yükselişini sürdürecek mi?
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OTOMATİK OYNAT
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Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altın yükselişini sürdürecek mi? 13.07.2020 | 11:11
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Karabulut: ABD'den gelen açıklamalar borsalarda türbülans yaratıyor 13.07.2020 | 09:57
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Yeni güvenli liman ‘Gümüş’ 13.07.2020 | 09:43
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Borsada banka hisselerindeki baskının nedeni ne? 10.07.2020 | 17:38
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Borsa İstanbul'un seyrinde hangi sektörler öne çıkıyor? 10.07.2020 | 17:27
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Borsadaki düşüşün nedeni ne? 10.07.2020 | 17:17
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Salman: Borsada banka hisseleri çok ucuz 10.07.2020 | 14:52
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Çiçek: Altın yeni bir rekora imza atabilir 10.07.2020 | 14:00
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Tokat: Krizi atlattık yorumu için bence çok erken 10.07.2020 | 13:38
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Maviş: Borsada 115 binin altına sarkmalar yukarı yönlü hareket fırsatı verir 10.07.2020 | 09:13
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Tuna: BDDK bankalara daha büyük yaptırımlar uygulayabilir 10.07.2020 | 09:02
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SON DAKİKA! Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı! | Video 10.07.2020 | 10:25
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Coşar: Borsa İstanbul emsallerine göre iskontolu 09.07.2020 | 17:13
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Yıldırım: Ekonomilerde en kötüsü geride kalmadı 09.07.2020 | 16:56
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Yeni yatırımcılar hangi hisseleri tercih etmeli? 09.07.2020 | 15:43
Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, A Haber'de yeni haftada piyasaları yorumladı. Erkan'ın altın yorumları dikkat çekti...