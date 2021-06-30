Seltem İyigün: Emtia fiyatlarında yukarı gidişat görülebilir
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COFACE Türkiye Ekonomisti Seltem İyigün A Para’da emtia fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Dünya ticaretinin artmasıyla talebin beraberinde geleceğine dikkat çeken İyigün, “2021 yılının sonuna kadar tedarik sorunları sürebilir. Bununla beraber emtia fiyatlarında yukarı gidişat görülebilir” dedi.