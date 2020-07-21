Sevüktekin: Destek paketi hisse senedi piyasaları için olumlu bir adım
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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri art arda dört ün süren zorlu zirvede Covid-19 pandemisinden etkilenen ekonomileri için 750 milyar euro büyüklükte canlandırma planı üzerinde anlaştılar. NoorCM Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay Sevüktekin A Para’da Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararını ve AB Liderler Zirvesi’ni değerlendirdi. Sevüktekin, Eylül ayına kadar Merkez Bankası’ndan faiz indirimi beklemediğini belirtti. Uzman isim, teşviklerin devamının geleceğinin altını çizerek AB Liderler Zirvesi’nden çıkan anlaşmaya değindi. Sevüktekin, “Bu hem hisse senedi piyasaları açısından hem de Euro açısından olumlu bir adım” dedi.