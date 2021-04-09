Şirin Sarı: Ons altın 1760 dolar seviyesi kritik

ALB Forex Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Sarı, kısa vade için ons altında 1760 seviyesinin takip edildiğini ifade ederek, "1760 seviyesinin üzerinde günlük-haftalık kapanış görülmediği sürece ons altın için 1800 ve üzerini konuşmamız için erken" dedi.