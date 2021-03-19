SON DAKİKA: Dolar kuru sert düştü! Dolar düşüşünü sürdürecek mi? | Video
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Şirin Sarı: Gram altın fiyatları için 385-400 seviyesi önemli destek 19.03.2021 | 16:47
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Dolar yeniden 7 liranın altına gelir mi? 19.03.2021 | 12:03
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SON DAKİKA: Dolar kuru sert düştü! Dolar düşüşünü sürdürecek mi? | Video 19.03.2021 | 11:51
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Faiz adımı piyasaya nasıl yansıdı? 19.03.2021 | 11:47
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Edward Moya: Altın fiyatları için yükselişler görebiliriz 19.03.2021 | 11:41
04:07
Stratejist Cüneyt Paksoy: Merkez Bankası güçlü bir adım attı 18.03.2021 | 15:35
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Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verdi? 18.03.2021 | 15:22
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SON DAKİKA: Merkez Bankası Mart 2021 faiz kararını açıkladı! | Video 18.03.2021 | 14:38
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Eren Can Umut: Fed faiz artırımı için 2023 yılını beklemeyecek 18.03.2021 | 11:58
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Fed piyasalar ne mesaj verdi? 18.03.2021 | 11:30
03:20
Ferhat Yükseltürk: ABD'de enflasyon yüzde 2'nin üzerine oturabilir 17.03.2021 | 16:52
05:30
Pandemi sonrası Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkacak? 17.03.2021 | 16:50
02:30
Ali Akbulut: Borsa İstanbul'da yatırımlar artacak 17.03.2021 | 12:45
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Piyasalarda beklentiler neler? Fed'in mesajları nasıl yansır? 17.03.2021 | 12:34
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SON DAKİKA: Altın fiyatları için 2021 ve 2022 yılı beklentileri neler? 17.03.2021 | 12:30
Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak A Para'da dolar/TL üzerine dğerlendirmelerde bulundu. Yabancının ilgisi borsaya tarafına gelirse hem hisse senedi hem de TL tarafına pozitif yansımalar görülebileceğini ifade eden Kavak, "Dolar kurunda 7.19'un altında satışlar derinleşebilir" dedi.