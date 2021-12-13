SON DAKİKA | Merkez Bankası döviz kurları için bir kez daha harekete geçti

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Merkez Bankası (TCMB) döviz kurları için bir kez daha harekete geçerek piyasaya satım yönünde müdahalede bulundu. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.