SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: İşsizlik Şubat'ta geriledi

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Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %10,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,3 iken kadınlarda ise %13,4 olarak tahmin edildi.