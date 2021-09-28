SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu: 2021'de 38 halka arz ile rekor kırıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, bu yıl toplam büyüklüğü 16,3 milyar TL olan 38 adet halka arzın gerçekleştirildiğini belirterek, "Eylül sonu itibarıyla ulaştığımız bu sayı, halka arz tarihimizin yıllık bazda en yüksek seviyesine işaret etmektedir." dedi.