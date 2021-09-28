SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu: Kitle fonlaması düzenlemesi tamamlandı
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SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 'Finansın Geleceği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu: Kitle fonlaması düzenlemesi tamamlandı. Düzenleme önümüzdeki ay hayata geçecek