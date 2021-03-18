Stratejist Cüneyt Paksoy: Merkez Bankası güçlü bir adım attı

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para'da Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. Paksoy, 200 baz puan faiz artırımının sıkı para politikasının yüzde 5 enflasyon hedefi gerçekleşene kadar sahada kalacağını gösterdiğini ifade ederek, "Merkez Bankası güçlü bir adım attı" dedi.