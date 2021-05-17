Stratejist Yeliz Karabulut: Fed üyelerinin açıklamaları sürdürülebilir değil
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Stratejist Yeliz Karabulut A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. ABD tarafında ÜFE ve TÜFE’nin beklentilerin oldukça üzerinde geldiğini ifade ederek, “FMOC üyeleri piyasaları sakinleştirici açıklamalar yapıyor. Ama bu bence sürdürülebilir değil. Emtia fiyatları TÜFE’ye baskı yapacak” dedi.