Stratejist Yeliz Karabulut: Parasal sıkılaştırma haberleri risk iştahını baskılayabilir”

Stratejist Yeliz Karabulut, Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Nisan ayından beri yükseliş eğiliminde olan bankacılık endeksinde bir durulma söz konusu olduğunu ifade eden Karabulut, “Parasal sıkılaştırma haberleri risk iştahını baskılayabilir” dedi.