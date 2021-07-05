Video Ekonomide Bugün Stratejist Yeliz Karabulut: Parasal sıkılaştırma haberleri risk iştahını baskılayabilir”

Stratejist Yeliz Karabulut: Parasal sıkılaştırma haberleri risk iştahını baskılayabilir”

Stratejist Yeliz Karabulut: Parasal sıkılaştırma haberleri risk iştahını baskılayabilir”
05.07.2021 | 14:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Stratejist Cüneyt Paksoy: Ons altın 1750 dolar altında kalmak istemiyor 05:14
Stratejist Cüneyt Paksoy: Ons altın 1750 dolar altında kalmak istemiyor 05.07.2021 | 14:28
Ekonomist Belgin Maviş: Dolar endeksinde kilit seviye 92.30 04:01
Ekonomist Belgin Maviş: Dolar endeksinde kilit seviye 92.30 05.07.2021 | 14:20
Stratejist Yeliz Karabulut: Parasal sıkılaştırma haberleri risk iştahını baskılayabilir” 03:44
Stratejist Yeliz Karabulut: Parasal sıkılaştırma haberleri risk iştahını baskılayabilir” 05.07.2021 | 14:17
Borsa İstanbul’da fiyatlamada öne çıkan gelişmeler neler? 01:27
Borsa İstanbul’da fiyatlamada öne çıkan gelişmeler neler? 05.07.2021 | 14:13
Haziran enflasyon rakamları açıklandı 09:03
Haziran enflasyon rakamları açıklandı 05.07.2021 | 10:20
Türkiye'nin ihracatı rekor düzeye yükseldi 12:11
Türkiye'nin ihracatı rekor düzeye yükseldi 02.07.2021 | 12:11
Gram altın fiyatları için yükseliş yakın mı? Doğukan Çiçek: Gram altın için 550 lira önemli direnç oldu 02:00
Gram altın fiyatları için yükseliş yakın mı? Doğukan Çiçek: Gram altın için 550 lira önemli direnç oldu 01.07.2021 | 15:37
Borsa İstanbul’da yılın ikinci yarısında hangi hisseler öne çıkacak? Güner: Bankacılık pozitif ayrışabilir 08:06
Borsa İstanbul’da yılın ikinci yarısında hangi hisseler öne çıkacak? Güner: Bankacılık pozitif ayrışabilir 01.07.2021 | 15:29
Ekonomist Belgin Maviş: Jackson Hole öncesi realizasyon görülebilir 02:39
Ekonomist Belgin Maviş: Jackson Hole öncesi realizasyon görülebilir 01.07.2021 | 15:23
Analist Yusuf Topçu: Piyasalar dipten dönüş hikayesini takip ediyor 03:13
Analist Yusuf Topçu: Piyasalar dipten dönüş hikayesini takip ediyor 01.07.2021 | 15:20
Tamara Vasilyev: Piyasalar Fed’i takip ediyor 03:08
Tamara Vasilyev: Piyasalar Fed’i takip ediyor 01.07.2021 | 15:17
Piyasalarda beklentiler neler? 08:09
Piyasalarda beklentiler neler? 30.06.2021 | 15:25
Petrol stratejik önemini yitiriyor mu? 01:42
Petrol stratejik önemini yitiriyor mu? 30.06.2021 | 15:19
Borsa İstanbul yön arıyor! Fiyatlamalarda hangi gelişmeler öne çıkıyor? 02:30
Borsa İstanbul yön arıyor! Fiyatlamalarda hangi gelişmeler öne çıkıyor? 30.06.2021 | 15:15
Ekonomist Belgin Maviş: Fed’in rotasını piyasa çözemedi 01:56
Ekonomist Belgin Maviş: Fed’in rotasını piyasa çözemedi 30.06.2021 | 15:11
Enver Erkan: Türkiye ekonomisi bir yola girdi 02:31
Enver Erkan: Türkiye ekonomisi bir yola girdi 30.06.2021 | 15:08
Barış Ürkün: Delta varyantı güvenli liman talebini artırdı 04:46
Barış Ürkün: Delta varyantı güvenli liman talebini artırdı 30.06.2021 | 15:05
Seltem İyigün: Emtia fiyatlarında yukarı gidişat görülebilir 04:01
Seltem İyigün: Emtia fiyatlarında yukarı gidişat görülebilir 30.06.2021 | 14:57
Stratejist Yeliz Karabulut: Piyasalarda sert fiyatlamalar görülebilir 03:33
Stratejist Yeliz Karabulut: Piyasalarda sert fiyatlamalar görülebilir 28.06.2021 | 16:22
Altın fiyatları için hangi veriler öne çıkıyor? 02:09
Altın fiyatları için hangi veriler öne çıkıyor? 28.06.2021 | 16:14

Stratejist Yeliz Karabulut, Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Nisan ayından beri yükseliş eğiliminde olan bankacılık endeksinde bir durulma söz konusu olduğunu ifade eden Karabulut, “Parasal sıkılaştırma haberleri risk iştahını baskılayabilir” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA