Tankut Taner Çelik: Kripto paralar altından rol çaldı

Ziraat Portföy Genel Müdürü Tankut Taner Çelik A Para’da küresel piyasaların seyrini değerlendirdi. Dolar endeksinde 90’ların altının gelişmekte olan ülkeler için iyi bir dönemi işaret ettiğini bildiren Çelik, “Kripto paralar altından rol çaldı. Önümüzdeki dönem ilginç olacak” dedi.