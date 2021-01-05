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Tankut Taner Çelik: Kripto paralar altından rol çaldı

Tankut Taner Çelik: Kripto paralar altından rol çaldı
05.01.2021 | 16:29

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Ziraat Portföy Genel Müdürü Tankut Taner Çelik A Para’da küresel piyasaların seyrini değerlendirdi. Dolar endeksinde 90’ların altının gelişmekte olan ülkeler için iyi bir dönemi işaret ettiğini bildiren Çelik, “Kripto paralar altından rol çaldı. Önümüzdeki dönem ilginç olacak” dedi.

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