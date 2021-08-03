Video Ekonomide Bugün Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı | Video

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı | Video

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı | Video
03.08.2021 | 10:09

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Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı | Video 03:47
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Temmuz ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması en çok merak edilen konular arasında yer alıyordu. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bildiriliyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Merakla beklenen Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre enflasyon oranı yıllık %18.95, aylık %1.80 olarak gerçekleşti.

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