Temmuz'dan sonrası düşmesi bekleniyor! Enflasyon oranı 2020’de kaç olacak?

TOBB ETÜ Öğrt. Üyesi Doç Dr. Atılım Murat, geçen hafta içinde açıklanan enflasyon oranını değerlendirdi. Atılım Murat, TCMB’nin Temmuz’dan itibaren enflasyonda düşüş olacak tahmininin tutacağını ifade ederek, “%8.5 civarında bir yıl sonu enflasyonu bekliyorum” dedi.