Temmuz'dan sonrası düşmesi bekleniyor! Enflasyon oranı 2020’de kaç olacak?
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TOBB ETÜ Öğrt. Üyesi Doç Dr. Atılım Murat, geçen hafta içinde açıklanan enflasyon oranını değerlendirdi. Atılım Murat, TCMB’nin Temmuz’dan itibaren enflasyonda düşüş olacak tahmininin tutacağını ifade ederek, “%8.5 civarında bir yıl sonu enflasyonu bekliyorum” dedi.