Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan: Temettü verimi yüksek olan firmalar tercih sebebi

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Temettü verimi yüksek olan firmalar her zaman için yatırımcılar tarafından tercih edildiğini ifade eden Erkan, "Yüksek temettü verimi şirketin finansal durumunun iyi olduğunu gösterir" dedi.