Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Hava yoluyla yapılacak ihracat artacak
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Hava Kargo İşbirliği Protokolü'nde açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "THY, havacılıkta en önemli hissi güveni yaşatmaktadır. TİM ise özel sektör ve kamu arasındaki köprü görevcini görmektedir. Ülkelerin lojistik imkanları dış ticaret politikalarında yer almaktadır. Bugün imzalanacak protokolün anlam ve önemini hatırlatmak istiyorum. Türkiye de dünyanın en önemli lojistik üssü olma potansiyeline sahiptir" dedi.