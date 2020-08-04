TİM Başkanı İsmail Gülle açıkladı: Ağustos ayında ihracat tarihinin rekoru kırılabilir!

TİM Başkanı İsmail Gülle A Para’da yayına katılarak Türkiye’nin ihracatı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Gülle pazar çeşitliliği ve sipariş yoğunluğu açısından olumlu göstergelerin görüldüğünün altını çizerek, “İhracatta belki de Ağustos ayının tarihi bir rekorunu açıklama imkanı bulacağız” dedi.