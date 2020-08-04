TİM Başkanı İsmail Gülle açıkladı: Ağustos ayında ihracat tarihinin rekoru kırılabilir!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:50
05:20
Dolar sıkıştığı banttan çıktı! Peki dolar kurunda kritik seviyeler neler? 04.08.2020 | 12:42
01:39
Uzman isim A Para’da uyardı: Altın fiyatları için riskler çok fazla 04.08.2020 | 12:34
02:58
Uzmanlar uyarıyor! Altın fiyatları sert düşer mi? 04.08.2020 | 12:18
02:07
Borsa İstanbul neyi fiyatlıyor? 04.08.2020 | 12:10
04:51
Altında hareketlilik sürüyor! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 04.08.2020 | 11:36
02:25
İkinci dalga toparlanmayı geciktirebilir! 04.08.2020 | 11:28
05:30
TÜİK açıkladı: Enflasyon oranı beklentilerin altında gerçekleşti! 04.08.2020 | 10:24
03:48
Ürkün: Belirsizlikler önlemleri tekrar gündeme getiriyor 30.07.2020 | 15:55
04:26
Berk: Ekonomik güven endeksi daha yukarı bir trend sürdürebilir 30.07.2020 | 12:34
03:27
Fed'in mesajları altını nasıl etkiledi? 30.07.2020 | 11:34
02:58
Teşvikler ve önlemler toparlanma için yeterli olacak mı? 30.07.2020 | 11:27
01:34
Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi? 30.07.2020 | 09:52
01:58
Güner: Sanayi hisseleri daha dirençli görünüyor 29.07.2020 | 17:34
02:26
Gödek: BDDK yılın son çeyreğinde Merkez Bankası'ndan daha aktif olabilir 29.07.2020 | 15:47
03:02
Borsa İstanbul'daki satışların nedeni ne? Endeks neyi fiyatlıyor? 29.07.2020 | 15:35
02:29
Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu sunumunda ne sinyal verdi? 29.07.2020 | 15:24
01:41
Tözge: Merkez Bankası 'Bekle ve gör' politikasını sürdürecek 29.07.2020 | 15:16
02:39
Memiş: Altın düşüş için bahane arayabilir 29.07.2020 | 12:34
20:07
Uysal: Enflasyon Temmuz ayından itibaren düşüş kaydedecek 29.07.2020 | 12:18
TİM Başkanı İsmail Gülle A Para’da yayına katılarak Türkiye’nin ihracatı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Gülle pazar çeşitliliği ve sipariş yoğunluğu açısından olumlu göstergelerin görüldüğünün altını çizerek, “İhracatta belki de Ağustos ayının tarihi bir rekorunu açıklama imkanı bulacağız” dedi.