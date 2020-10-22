Tufan Deriner: Borsada bizim hikâyemiz ucuz olmamız
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İstanbul Portföy Kurucusu Tufan Deriner A Para’da yayına katılarak Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Deriner, normalleşme adımlarıyla banka hisselerine bir yönelim olduğunu belirterek, “Borsada bizim hikâyemiz ucuz olmamız” dedi.