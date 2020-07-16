Video Ekonomide Bugün Usul: Faizlerdeki düşüş borsaya ilgiyi artırdı

Usul: Faizlerdeki düşüş borsaya ilgiyi artırdı

Usul: Faizlerdeki düşüş borsaya ilgiyi artırdı
16.07.2020 | 13:23

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TEB Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul, A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Usul, alternatif yatırım araçlarında getirinin düşmesiyle yerli yatırımcının borsaya ilgisinin arttığını ifade ederek, “Bir kısım yatırımcı borsada bir kısım yatırımcı konutta talebi artırdı” dedi.

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