Uzman isim altın yatırımcısını uyardı: Altın fiyatları aşağı baskılanabilir

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para’da yayına katılarak altın fiyatları hakkında uyarılarda bulunarak yatırımcılar için kritik açıklamalar yaptı. Erbaş, oynaklığın yüksek olduğu zamanlarda panikle işlem yapmanın en tehlikeli durum olduğunun altını çizerek, “Faiz meselesi gündemde kaldığı sürece altın fiyatlarının aşağı baskılanabileceğini düşünüyorum” dedi.