Video Ekonomide Bugün Uzman isimden flaş borsa yorumu: Borsa İstanbul’da yeni zirveleri konuşmaya başlayabiliriz

Uzman isimden flaş borsa yorumu: Borsa İstanbul’da yeni zirveleri konuşmaya başlayabiliriz

Uzman isimden flaş borsa yorumu: Borsa İstanbul’da yeni zirveleri konuşmaya başlayabiliriz
11.08.2020 | 17:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Uzman isimden flaş borsa yorumu: Borsa İstanbul’da yeni zirveleri konuşmaya başlayabiliriz 03:24
Uzman isimden flaş borsa yorumu: Borsa İstanbul’da yeni zirveleri konuşmaya başlayabiliriz 11.08.2020 | 17:49
Gürsoy: Aşı haberleri borsaların seyri için olumlu 04:12
Gürsoy: Aşı haberleri borsaların seyri için olumlu 11.08.2020 | 14:34
Altın fiyatları sert düşüş için sinyal mi verdi? 03:24
Altın fiyatları sert düşüş için sinyal mi verdi? 11.08.2020 | 13:25
Koronavirüs dünya ticaret dengelerini değiştiriyor mu? Gür: Türkiye Çin’den arta kalan piyasayı doldurma potansiyeline sahip! 03:11
Koronavirüs dünya ticaret dengelerini değiştiriyor mu? Gür: Türkiye Çin’den arta kalan piyasayı doldurma potansiyeline sahip! 11.08.2020 | 10:48
Borsa İstanbul’da hangi sektörler öne çıkacak? 02:16
Borsa İstanbul’da hangi sektörler öne çıkacak? 11.08.2020 | 10:38
Bircan: FED likiditeyi artırıcı aksiyonlara devam edecek 01:29
Bircan: FED likiditeyi artırıcı aksiyonlara devam edecek 11.08.2020 | 10:28
Deriner: Faizler yukarı gitse dahi yatırımcıların borsaya ilgisi devam edecektir 02:09
Deriner: Faizler yukarı gitse dahi yatırımcıların borsaya ilgisi devam edecektir 10.08.2020 | 16:35
Toktay: Doların güç kaybetmesi kaçınılmaz 02:35
Toktay: Doların güç kaybetmesi kaçınılmaz 10.08.2020 | 16:26
Borsa İstanbul'da hangi hisseler alınmalı? Gürbüz: Borsa İstanbul'da ihracat kanalı açık kurumlara odaklanmalı 02:27
Borsa İstanbul'da hangi hisseler alınmalı? Gürbüz: Borsa İstanbul'da ihracat kanalı açık kurumlara odaklanmalı 10.08.2020 | 16:15
Altın fiyatları düşecek mi? Karabulut: Trump'ın kaybetme beklentisi oluşursa altına satış dalgası gelir! 02:42
Altın fiyatları düşecek mi? Karabulut: Trump'ın kaybetme beklentisi oluşursa altına satış dalgası gelir! 10.08.2020 | 12:07
Stratejist Paksoy: Borsa İstanbul'da yön tekrar yukarı olacak 05:05
Stratejist Paksoy: Borsa İstanbul'da yön tekrar yukarı olacak 10.08.2020 | 12:51
Karabulut: Altın fiyatları konusunda temkinli olunmalı 01:33
Karabulut: Altın fiyatları konusunda temkinli olunmalı 10.08.2020 | 12:05
Tuna: Türkiye son çeyreğe güçlü büyüme işaretleriyle çıkabilir 02:56
Tuna: Türkiye son çeyreğe güçlü büyüme işaretleriyle çıkabilir 10.08.2020 | 11:51
Borsa İstanbul'a yön verecek gelişmeler neler? 03:34
Borsa İstanbul'a yön verecek gelişmeler neler? 10.08.2020 | 11:42
ABD-Çin görüşmesi altın fiyatları için kritik! Altın fiyatları düşecek mi? 01:38
ABD-Çin görüşmesi altın fiyatları için kritik! Altın fiyatları düşecek mi? 10.08.2020 | 09:41
BDDK'dan yeni karar: Aktif rasyosunda güncelleme yaptı! Karar ne anlama geliyor? 05:24
BDDK'dan yeni karar: Aktif rasyosunda güncelleme yaptı! Karar ne anlama geliyor? 10.08.2020 | 09:32
Ceylan: Kamu bankaları katalizör olacak 03:06
Ceylan: Kamu bankaları katalizör olacak 10.08.2020 | 08:52
Ürkün: Likiditenin kısılması kur oynaklığını düşürebilir 04:22
Ürkün: Likiditenin kısılması kur oynaklığını düşürebilir 07.08.2020 | 18:02
Yılmaz: Banka hisseleri sudan ucuz hale geldi 02:08
Yılmaz: Banka hisseleri sudan ucuz hale geldi 07.08.2020 | 14:51
Borsa İstanbul yükselecek mi? Gürbüz: Düşüşler alım fırsatı veriyor 02:21
Borsa İstanbul yükselecek mi? Gürbüz: Düşüşler alım fırsatı veriyor 07.08.2020 | 14:30

Phillip Capital Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Yılmaz, Borsa İstanbul hakkında A Para’da değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, diğer gelişmekte olan ülke piyasalarına göre Borsa İstanbul’da banka hisselerinin oldukça iskontolu olduğunu belirterek, “Şirketlerin mali tablolarına bakarak söylüyorum, Borsa İstanbul’da yeni zirveleri konuşmaya başlayabiliriz” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA