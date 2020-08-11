Uzman isimden flaş borsa yorumu: Borsa İstanbul’da yeni zirveleri konuşmaya başlayabiliriz

Phillip Capital Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Yılmaz, Borsa İstanbul hakkında A Para’da değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, diğer gelişmekte olan ülke piyasalarına göre Borsa İstanbul’da banka hisselerinin oldukça iskontolu olduğunu belirterek, “Şirketlerin mali tablolarına bakarak söylüyorum, Borsa İstanbul’da yeni zirveleri konuşmaya başlayabiliriz” dedi.