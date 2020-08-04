Uzmanlar uyarıyor! Altın fiyatları sert düşer mi?

Stratejist Yeliz Karabulut A Para’da yükseliş eğilimini güçlendiren altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin nedenlerini açıklayarak, “1925 dolar seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşmesi halinde 300-400 dolar kadar bir aşağı yönlü hareket görebiliriz” dedi. Uzman isim ayrıca önceki haftalarda yaptığı ‘Altında temkinli duruş’ söylemini yeniledi.