Son Dakika Haberi: Canlı yayında Gram Altın fiyatı, Çeyrek Altın, Dolar uyarısı! Düşüş devam edecek mi? | Video

Son dakika... Gram altın, çeyrek altın fiyatları 7 Ağustos 2020 Cuma öğlen saatleri itibarı ile düşmeye başladı! Gram altın, çeyrek altın fiyatları na kadar düşecek? Dolar, Euro TL karşılığı hangi seviyelerde olacak? Ekonomist Cüneyt Paksoy, canlı yayında gram altın, ons altın, Dolar ve Euro fiyatları için önemli uyarılarda bulundu... (7 Ağustos 2020 Cuma)

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