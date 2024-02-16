Video Yaşam Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay: Kocasına kuzenim, kızına kardeşim dedi! | Video
Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay: Kocasına kuzenim, kızına kardeşim dedi! | Video

Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay: Kocasına kuzenim, kızına kardeşim dedi! | Video

16.02.2024 | 11:32

ATV'nin büyük beğeni toplayan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşulan konulardan biri olan Hüseyin & Erva olayı dikkat çekti. Hüseyin Almanya'dan kızını ve bebeğini aramak için Müge Anlı'ya katılmıştı. Canlı yayında çocuğunu babasına teslim eden kadının sözleri milyonları şaşkına uğrattı: "Bu benim bebeğim değil kardeşim. Hüseyin'in eşi ben değilim. Hüseyin kuzenim, annem de teyzem." O anlar canlı yayına böyle yansıdı.

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