Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay: Kocasına kuzenim, kızına kardeşim dedi! | Video

ATV'nin büyük beğeni toplayan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşulan konulardan biri olan Hüseyin & Erva olayı dikkat çekti. Hüseyin Almanya'dan kızını ve bebeğini aramak için Müge Anlı'ya katılmıştı. Canlı yayında çocuğunu babasına teslim eden kadının sözleri milyonları şaşkına uğrattı: "Bu benim bebeğim değil kardeşim. Hüseyin'in eşi ben değilim. Hüseyin kuzenim, annem de teyzem." O anlar canlı yayına böyle yansıdı.