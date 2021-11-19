Vahap Taştan: Faiz indirimi emlak sektörü için olumlu

Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanı Vahap Taştan A Para'da yayına katılarak kamu bankalarının yaptığı faiz indirimi değerlendirdi. Taştan, kredi hacmindeki ciddi genişlemenin enflasyona göre risk yaratsa da bazı sektörleri destekleyebileceğini ifade ederek, "Faiz indirimi emlak sektörü için olumlu" dedi.