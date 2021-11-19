Video Ekonomide Bugün Vahap Taştan: Faiz indirimi emlak sektörü için olumlu
Vahap Taştan: Faiz indirimi emlak sektörü için olumlu

Vahap Taştan: Faiz indirimi emlak sektörü için olumlu

19.11.2021 | 16:13

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Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanı Vahap Taştan A Para'da yayına katılarak kamu bankalarının yaptığı faiz indirimi değerlendirdi. Taştan, kredi hacmindeki ciddi genişlemenin enflasyona göre risk yaratsa da bazı sektörleri destekleyebileceğini ifade ederek, "Faiz indirimi emlak sektörü için olumlu" dedi.

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