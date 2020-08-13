Video Ekonomide Bugün Yalçın: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı olduğunu herkes kabul edecektir

Yalçın: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı olduğunu herkes kabul edecektir

Yalçın: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı olduğunu herkes kabul edecektir
13.08.2020 | 17:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yalçın: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı olduğunu herkes kabul edecektir 07:11
Yalçın: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı olduğunu herkes kabul edecektir 13.08.2020 | 17:22
Candır: FED’in ne adım atacağı soru işareti haline geldi 01:45
Candır: FED’in ne adım atacağı soru işareti haline geldi 13.08.2020 | 17:15
Borsa İstanbul'da hangi gelişmeler takip ediliyor? Atılal: Yatırımcılar aşı haberlerine odaklanmalı 06:53
Borsa İstanbul'da hangi gelişmeler takip ediliyor? Atılal: Yatırımcılar aşı haberlerine odaklanmalı 13.08.2020 | 16:25
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? Barışkan: 1130 puanın aşılmasıyla hareket momentum kazanabilir 01:54
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? Barışkan: 1130 puanın aşılmasıyla hareket momentum kazanabilir 13.08.2020 | 15:39
Sezgin: Türkiye üçüncü çeyreğe güçlü başladı 05:41
Sezgin: Türkiye üçüncü çeyreğe güçlü başladı 13.08.2020 | 12:12
Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselecek mi? Altında kritik seviyeler neler? 01:35
Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselecek mi? Altında kritik seviyeler neler? 13.08.2020 | 11:56
Altın yatırımcısı için kritik uyarı: Altın fiyatları hangi gelişmelerden etkileniyor? 03:40
Altın yatırımcısı için kritik uyarı: Altın fiyatları hangi gelişmelerden etkileniyor? 13.08.2020 | 11:02
Altın fiyatları neden düştü? Altında düşüş sürecek mi? 03:03
Altın fiyatları neden düştü? Altında düşüş sürecek mi? 13.08.2020 | 10:39
Coşar: Teknoloji endeksi Nasdaq rekor üstüne rekor kırıyor! 02:03
Coşar: Teknoloji endeksi Nasdaq rekor üstüne rekor kırıyor! 12.08.2020 | 18:07
Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gidecek mi? 03:14
Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gidecek mi? 12.08.2020 | 15:40
Koronavirüs aşısı için beklentiler neler? 02:12
Koronavirüs aşısı için beklentiler neler? 12.08.2020 | 15:11
Borsa İstanbul'da banka hisselerinde yükseliş sürecek mi? 01:39
Borsa İstanbul'da banka hisselerinde yükseliş sürecek mi? 12.08.2020 | 14:40
Uzman isim altın yatırımcısını uyardı: Altın fiyatları aşağı baskılanabilir 04:25
Uzman isim altın yatırımcısını uyardı: Altın fiyatları aşağı baskılanabilir 12.08.2020 | 14:24
Öztürk: ABD-Çin gerilimi piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürecek 03:56
Öztürk: ABD-Çin gerilimi piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürecek 12.08.2020 | 12:18
Aşı haberleri Borsa İstanbul'da hangi sektörleri etkileyebilir? 02:59
Aşı haberleri Borsa İstanbul'da hangi sektörleri etkileyebilir? 12.08.2020 | 11:48
Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? 03:01
Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? 12.08.2020 | 11:40
Dağlaroğlu: Piyasaları sürükleyecek en önemli gelişme aşının bulunması 03:52
Dağlaroğlu: Piyasaları sürükleyecek en önemli gelişme aşının bulunması 12.08.2020 | 11:24
Uzman isimden flaş borsa yorumu: Borsa İstanbul’da yeni zirveleri konuşmaya başlayabiliriz 03:24
Uzman isimden flaş borsa yorumu: Borsa İstanbul’da yeni zirveleri konuşmaya başlayabiliriz 11.08.2020 | 17:49
Gürsoy: Aşı haberleri borsaların seyri için olumlu 04:12
Gürsoy: Aşı haberleri borsaların seyri için olumlu 11.08.2020 | 14:34
Altın fiyatları sert düşüş için sinyal mi verdi? 03:24
Altın fiyatları sert düşüş için sinyal mi verdi? 11.08.2020 | 13:25

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri A Para’da değerlendirerek dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yalçın, Türkiye’nin uluslararası hukuk içerisinde geçerli bir yaklaşım içerisinde hareket ettiğini belirterek, “Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı olduğunu herkes kabul edecektir” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA