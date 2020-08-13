Yalçın: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı olduğunu herkes kabul edecektir

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri A Para’da değerlendirerek dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yalçın, Türkiye’nin uluslararası hukuk içerisinde geçerli bir yaklaşım içerisinde hareket ettiğini belirterek, “Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı olduğunu herkes kabul edecektir” dedi.