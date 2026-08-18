Atina’nın uykusunu kaçıran hamle

Türkiye, mavi vatanda hak, alaka ve menfaatlerini korumayı sürdürürken, çevrenin korunması noktasında kritik adımlar atmayı da sürdürüyor. Bu bağlamda, Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de sınırları belirlenen sahanın "Deniz Milli Parkı" olması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı önceki gün Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu hamle Atina'nın uykularını kaçırsa da Ankara'nın bu adımı çevre denizlerine sahip çıkması bağlamında değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yıl Yunanistan'ın ilan ettiği uluslararası hukuku hiçe sayan "sözde" deniz parkı alanlarının aksine Türkiye'nin ilan ettiği deniz parkları Ege Denizi ve Akdeniz'deki Türk deniz yetki alanları sınırları içinde yer alıyor. SABAH'ın edindiği bilgilere göre Türkiye'nin, uluslararası hukuka uygun olarak, çevre denizlerinde koruma alanları ilan edilmesine yönelik çalışmaları uzun yıllardır sürüyor. Deniz parklarına ilişkin merak edilen 3 soru ise şöyle:

1- Bu durumu nasıl değerlendirmeliyiz?

Türkiye'nin mavi vatanda koruduğu deniz alanları uluslararası hukuka uygun olarak genişliyor. Türkiye, çevre denizlerine giderek daha fazla sahip çıkıyor. Bunlar yapılırken seyrüsefer serbestisinin etkilenmemesi için gerekli önlemler alınıyor.

2- Gelişme, Yunanistan'ın geçen yıl ilan ettiği parklarkonusuyla bağlantılı mı?

Yunanistan'ın ilan ettiği deniz parkları Türkiye için herhangi bir hukuki sonuç doğurmuyor. Türkiye'nin, uluslararası hukuka uygun olarak, çevre denizlerinde koruma alanları ilan edilmesine yönelik çalışmaları uzun yıllardır devam ediyor. Yunanistan ise çevre programlarını siyasi hamle olarak, Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanıyor.

3- Son gelişmenin Ege ihtilaflarındaTürkiye'nin tezleriyle ilgiliboyutu nedir?

Kuzey Ege ve Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkları, sırasıyla Ege Denizi ve Akdeniz'deki Türk deniz yetki alanları sınırları içinde. Her iki deniz milli parkının ilan edilmesi, Türkiye'nin çevre denizlerinde yalnızca Türk karasularında değil, uluslararası hukuka uygun olarak karasularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıtıyor.



DENİZ PARKI NEDİR?

SABAH'ın edindiği bilgilere göre "deniz parkı" denizde belirli bir alanın bilimsel araştırmalara ayrılması manasını taşıyor. Alandan gemilerin geçişi kontrol altına alınıyor. Deniz parkı olarak belirlenen alanda herhangi bir inşa faaliyeti ise söz konusu olmuyor. Türkiye'nin çevre denizlerindeki hak ve menfaatlerini korumak için yıllar önce başladığı Deniz Mekânsal Planlama (DMP) projesi Cumhurbaşkanlığı himayesinde hayata geçiyor.



YUNANİSTAN'DA PANİK

Atina merkezli Banking News "Türkiye'nin hamlesi sürpriz oldu: Yunanistan zor durumda kaldı" başlıklı haberinde, kararın Yunanistan açısından beklenmedik olduğunu yazdı. Kararın daha geniş deniz yetki alanları tartışmasının bir parçası olduğu ileri sürüldü.



BM'DE TESCİLLENDİ

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) ve ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla hazırlanan haritalar, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla BM nezdinde tescillendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör