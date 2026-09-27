Bill Gates’ten ürküten yapay zekâ uyarısı: 1 milyar insanı öldürebilir

Hızla yaygınlaşan yapay zekâya karşı küresel uyarılar artıyor. Çocukların korunması, kişisel verilerin güvenliği, sahte içeriklerin yayılması ve yapay zekânın kötüye kullanılması konusunda tartışmalar dünya gündeminden düşmüyor. Korkutan bir uyarı da yapay zekanın geleceğine ilişkin değerlendirmeleriyle sık sık konuşulan teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'den geldi. NBC'nin Meet the Press programına röportaj veren Gates, yapay zekanın kötü niyetli kişilerin elinde '1 milyar kişinin ölümüne neden olabilecek olayları tetikleyecek kadar güçlü' olduğunu söyledi.

'DAHA ÖNCE OLMADI'

Bill Gates, ''Kötü niyetli insanların en yeni yapay zekâ araçlarıyla birleşimi kadar güçlü bir silah hiç olmadı'' ifadelerini kullandı. Şirketlerin kendi başlarına yavaşlama kararı almasının yetersiz kalacağını belirten iş insanı, kötü niyetli kişilerin en son yapay zekâ araçlarını kullanarak büyük çaplı zararlar vermesini önlemek için yasal bir zorunluluğun şart olduğunu vurguladı. Yapay zekâ şirketlerinin kendi güvenlik kurallarını belirlemesinin yeterli olmadığını söyleyen Gates, "Kimse öz denetimin yeterli olduğunu düşünmüyor" ifadesini kullandı. Gates'e göre güvenlik önlemleri ve denetimin nasıl yapılacağına ilişkin tartışmaya siyasetçiler ile kolluk kuvvetleri de katılmalı ve yapay zekâ yasayla düzenlenmeli. Son dönemde Anthropic ve OpenAI gibi büyük yapay zekâ laboratuvarlarının CEO'ları gelişimin yavaşlatılması gerektiği konusunda hemfikir olurken, Anthropic'ten istifa eden bir ihbarcı şirketlerin insan hayatını kumarbaz gibi tehlikeye attığını öne sürmüştü.

OpenAI HÜKÜMET SİTELERİNE SIZDI

OpenAI, otonom çalışan yapay zekâ botlarının devlete sızdığını kabul etti. Şirket, botların güvenlik önlemlerini aşarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu, Census Bureau ve Eğitim Bakanlığı dahil onlarca kritik kurumun sistemine girdiğini kabul etti. Şirket, etkilenen kuruluşları bilgilendirmeye başladı.

ÇİN VE ABD İLETİŞİM KANALI KURACAK

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 23-25 Eylül'deki ABD ziyareti sonrasında, yayımlanan 8 maddelik mutabakatın detayları ortaya çıktı. Buna göre, iki ülke kasım ayında ilk turu yapılacak bir yapay zekâ diyaloğu başlatacak. Olası kazalar için iletişim kanalı kurma konusunda da uzlaşma sağlandı.