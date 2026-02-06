Dijital Vahşi Batı’ya ültimatom

Sosyal ağların gençler üzerindeki zararlarını engellemek için yaş sınırlaması getiren ülkeler listesine dahil olan İspanya'da dijital sapıklığa savaş açıldı. 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getireceklerini açıklayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medyayı "Vahşi Batı" olarak nitelendirdi. Çocukların dijital ortamda risk altında olduğunu belirten Sanchez, bu durumun artık kabul edilemez olduğunu söyledi. Sosyal medyayı ise 5 unsurun olduğu bir alan olarak tanımladı: "Bağımlılık, istismar, pornografi, manipülasyon ve şiddet."

4 MADDELİK PLAN

Sanchez ayrıca sosyal ağlara yönelik 4 maddelik plan açıkladı:

Teknoloji platformlarının CEO'ları yasadışı veya nefret içeren içeriği kaldırmadıkları için cezai sorumlulukla karşı karşıya kalacaklar.

Algoritmik manipülasyonu ve yasadışı içeriğin yaygınlaştırılmasını yeni bir suç olarak tanımlayacağız.

Nefret ve kutuplaşma ayak izi uygulayacağız.

Grok, TikTok ve Instagram'ın işlediği ihlalleri soruşturup takip edeceğiz. Meclise sunulması beklenen yasa tasarısı içeriğinde sosyal medya şirketlerinin yasadışı ve zararlı içeriklerden sorumlu tutulmasına yönelik değişiklik planlandı. ABD merkezli sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk ise Sanchez'e tiran diyerek tasarıya karşı çıktı. Öte yandan, Türkiye, Fransa ve Danimarka da sosyal medya kullanımına yaş limiti getirmeyi değerlendiren ülkeler arasında yer alıyor.

'KAYDIRMA' DOPAMİN BAĞIMLILIĞI YAPIYOR

UZMANLARA göre dopamin bağımlısı zihinler, sosyal ağlarda güçlü uyaran arayışıyla ekranı daha çok kaydırıyor. Anadolu Ajansı'na konuşan Stanford Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Bölümü'nden Profesör Anna Lembke, "(Sosyal medya) Sonsuz sayıda dijital içeriğe zahmetsizce ulaşmamızı sağlar. Algoritmalar, deneyimi her bireye özel hale getirerek bunu daha çekici kılar. Sınırsız kaydırma özelliği ise sıkılmamızı önleyecek kadar belirsizlik ve yenilik sunar. Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde aslında istemesek bile tıklamaya ve ekranı kaydırmaya devam ederiz" dedi.