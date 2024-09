Gazze Belediye Başkanı, SABAH’a konuştu: İsrail Gazze’nin geleceğini yok ediyor

7 Ekim'den bu yana siyonist İsrail'in zulmü altında inleyen Gazze'nin Belediye Başkanı Dr. Yahya El Sarraj, SABAH aracılığıyla bir kez daha dünya kamuoyuna seslendi. Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir devlet terörüne imza atan siyonist İsrail, vahşetin dozunu her geçen gün artırıyor. Gazze Belediye Başkanı El Sarraj, bebeklerin öldürüldüğüne ve geleceklerinin yok edildiğine işaret etti.İnsanlık, dünya tarihinin en vahşi katliamlarından birini Gazze'de naklen izliyor. Siyonist İsrail rejimi, küçücük bir kara parçasına sığınmış milyonlarca masum Filistinliyi acımasızca katlediyor. Gazzeliler ise kendilerine yaşatılan zulme rağmen ayakta kalmaya çalışıyor. Gazze'de güvenli bölgenin olmadığını söyleyen Sarraj, "Güvenli bölge dedikleri yerleri bombalıyorlar. Bebekleri öldürüyorlar. Geleceğimizi yok ediyorlar. Çocuklar, kadınlar vahşice katlediliyor. İnsanların gidebileceği, sığınabileceği bölge yok. Binaların yüzde 80'i harap oldu. Kullanılamaz vaziyette" ifadelerini kullandı. Temel insani maddelere ulaşımda zorluk yaşadıklarını kaydeden Başkan Sarraj, "Gazzeliler olarak gıda sıkıntısı yaşıyoruz. Temiz suya ulaşımımız yok. Hastaneler bombalandığı için hizmet veremiyor. Diğer sağlık kurumları da hizmet dışı.Gazze'de şu an sağlık hizmeti verilemiyor. Sivil yerleşim bölgeleri kasıtlı olarak hedef alınıyor. Gazze'de altyapı ve üstyapı neredeyse tamamen bitmiş durumda. Biz şu an kısıtlı imkânlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Şehrin su ve isale hatlarının hedef alınmasının yaklaşan kış mevsimiyle birlikte büyük bir insani felakete neden olabileceğini vurgulayan Sarraj, "Anacaddeler hedef alınıyor. Buralardaki altyapı sistemi ciddi tahrip olmuş durumda. Kış mevsimi yaklaşıyor. Buralarda meydana gelecek bir taşkın riskinin, yaşanan insani felaketin boyutunu daha da artırma ihtimali var. Tıpkı siviller gibi altyapı sistemlerimiz de bilinçli olarak yok ediliyor" değerlendirmesinde bulundu.İsrail'in Gazze'ye 11 aydır uyguladığı soykırım politikası dört bir koldan sürüyor. Vahşi şiddet ve salgın hastalıkların yanında Gazzeliler açlıkla da boğuşuyor. Gazzelilerin iki günde ancak bir öğün yemeğe ulaşabildiğini açıklayan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 2 milyona ulaştığını hatırlattı. Norveç Mülteci Konseyi'ne (NRC) göre, ihtiyaç duyulan gıda yardımının yüzde 83'ü Gazze'ye ulaştırılamıyor. Şimdiye kadar açlık sebebiyle 36 çocuk hayatını kaybetti, on binlerce çocuk da ölüm riskiyle karşı karşıya bulunuyor.İsrail'in son 24 saatte Gazze'de düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk 34 kişi öldü. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.AvrupaBirliği (AB) kurumlarının çalışanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB binalarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda Birlik'in Gazze'ye yönelik politikasını protesto etti.