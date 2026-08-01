İspanya’da 60 bin mülteci şoku

Düzensiz göçle mücadele sürerken önceki gün İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'den (Ceuta) gelen görüntüler dünyayı şoke etti. Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinden bine yakın kişi yüzerek Ceuta kıyılarına çıktı. O saatlerde bölgede İspanya'nın sadece 55 güvenlik görevlisi olması istila gibi göç hareketine engel olamadı. Sebte'ye yüzerek geçmeye çalışanlardan 34'ü hayatını kaybetti. İspanya hükümeti bölgeye ek askeri destek göndereceğini duyurdu. Ancak bu görüntüler Avrupa'da çatlağa yol açtı. İtalya, Avrupa sınırlarının düzensiz göçten korunması için İspanya'nın Schengen'den çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine İspanya, İtalyan büyükelçiyi çağırarak açıklama istedi. İspanya "Bu mesaj, bizden Avrupa dayanışması beklediğimiz, partizanca demagoji değil, bir ortak ve dost ülkenin dışişleri bakanına yakışmaz" açıklaması yaptı. Son iki günde İspanya'ya bağlı Sebte'ye yüzerek ve yürüyerek geçen kişi sayısının 60 binden fazla olduğu tahmin ediliyor. Fas'a da daha önce İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından alınan Sebte'ye ayak basan göçmenlerin gönderilemeyeceği yönündeki kararı bilinçli olarak kullanarak bu harekete yol verdiği suçlaması yapılıyor.

İSRAİL PARMAĞI İDDİASI

Yaşananlar Avrupa'da krize neden olurken, İspanya ile İsrail arasında da söz düellosunu başlattı. İsrail'in BM Temsilcisi Danon "İsrail'e vaaz verme fırsatını asla kaçırmayan İspanya, göç politikası nedeniyle olağanüstü hal ilan etti" dedi. İspanya Ulaştırma Bakanı Puente'den "Ceuta'da olanlar netleşmeye başladı" karşılığı geldi. Birçok İspanyol yorumcu da göç kriz-i nin İsrail'in desteğiyle yürütüldüğünü öne sürdü.