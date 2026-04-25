İsrail ve ABD’den itiraf: Her cephede zor durumdayız

Siyonist İsrail rejiminin kirli emelleriyle İran'a karşı başlattığı savaşın akıbeti belirsizliğini koruyor. Halihazırda ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği süresiz ateşkes yaşanıyor. Ancak İran ile ABD'nin ikinci tur müzakereler için görüşüp görüşmeyeceği hâlâ belirsiz. İran tarafı çıkarlarından taviz vermezken 28 Şubat'tan beri süren savaş ortamı nedeniyle ABD ve İsrail cephesinde ise işler çok da yolunda gitmiyor. İki ülkenin basınına yansıyan haberlere göre Washington ve Tel Aviv'de panik hâkim.

'DAHA KÖTÜ HALDEYİZ'

Tel Aviv merkezli Maariv gazetesindeki analizde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin Lübnan, Gazze ve İran başta olmak üzere birçok cephede giderek zorlandığı öne sürüldü. İsrailli bir subay ise Trump'ın çelişkili açıklamalarına dikkat çekerek, "Nereye gittiğimizi ve yönümüzün ne olduğunu bilmiyoruz" itirafında bulundu. İsrail'de güvenlik çevrelerinde, asıl sorunun çatışmaların yeniden başlayıp başlamayacağı değil, ne zaman ve hangi ölçekte başlayacağı olduğu değerlendiriliyor. Haberde, İsrail'in Lübnan ve Gazze başta olmak üzere birçok cephede 27 Şubat'taki durumundan daha kötü bir tabloyla karşı karşıya olduğu iddia edildi.

KRİTİK STOKLAR TÜKENDİ

ABD'de yayın yapan New York Times gazetesine göre ise Pentagon'un kritik silah stokları tükendi. New York Times, ABD ordusunun savaş boyunca kullandığı mühimmatlardan ne kadar kaldığını ve savaşın maliyetini kalem kalem hesapladı. New York Times gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD/İsrail-İran Savaşı başladığından beri ABD ordusunun Çin ile olası bir savaş için geliştirilen uzun menzilli seyir füzelerinin yaklaşık 1100'ünü tükettiği, bu sayının ABD stoklarında kalan toplam sayıya neredeyse eşit olduğu öne sürüldü.



KANSERE YAKALANMIŞ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2024 yılı sonu prostat kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Gazze Kasabı Netanyahu'nun kanseri atlattığı belirtildi.

HÜRMÜZ'DE KÂBUS SENARYOSU KORKUSU

İsrail'in başlattığı savaş nedeniyle haftalardır süren küresel enerji krizinin önümüzdeki günlerde çok daha kötü hale gelmesinden endişe ediliyor. İran ile ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki çifte ablukasına devam ediyor. Uzmanlara göre ABD ve İran'ın karşılıklı olarak tankerlere el koyması, Hürmüz Boğazı'nın yarattığı ekonomik krizin derinleşmesine yol açabilir. Fars ajansı dün "İran'a ait bir yük gemisi ABD ablukasını deldi" haberini geçti ve Tahran yönetiminden "Petrol altyapımıza saldırı halinde Suudi Arabistan'ın enerji tesisleri hedef alınacak" mesajı paylaşıldı.