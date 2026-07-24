İsrail'i eleştirdi anında hedef oldu
ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcısı JD Vance hakkında ortaya bir anda "skandal iddiaların" çıkması gözleri İsrail'e çevirdi. Trump'ın ardından ismi başkanlık adaylığı için geçen Vance son zamanlarda yaptığı açıklamalarda İsrail'i eleştiriyordu. Vance, İsrail hükümetinden bazı yetkilileri Washington'ın İran politikasını etkilemeye çalışmakla suçlamıştı ve diğer ülkelere karşı olduğu gibi Tel Aviv hükümetine de güvenmediğini açıkça dile getirmişti. İsrail'i eleştiren birçok siyasetçi ya da ünlü ismin medyayı ellerinde tutan Yahudi lobileri tarafından hedef tahtasına konduğuna dikkat çeken bazı yorumcular Vance'ın da başının ağrıyabileceğini öne sürüyordu. Son çıkan haberler bu tarz yorumları adeta doğruladı. ABD medyasına dün yansıyan haberlere göre Vance'ın koruma ekibinde gazetelere bilgi sızdıran bir kişi açığa alındı. Bu haberler arasında Vance'ı başkan yardımcılığı helikopteri ile oğlunu golf kursuna gönderdiği gibi iddiaların olduğu ileri sürüldü. Hava Kuvvetleri verilerine göre işletme maliyeti saatte 16 bin ila 24 bin 600 dolar arasında değişen helikopterin bu şekilde kullanılması, kurumlarda benzeri görülmemiş bir yetki suistimali olarak yorumlandı.
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