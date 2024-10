Kadınları çukurlarda topluyorlar

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 42 bin 847'ye yükseldi. İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 20 gündür ardı ardına katliam gerçekleştirerek bölgede yaşayan Filistinlileri göçe zorluyor. İsrail, Gazze'nin kuzeyine, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya beldesine yoğun hava ve topçu bombardımanına devam ediyor. İsrail ordusu, bölgedeki on binlerce Filistinli üzerindeki ablukasını sıkılaştırarak yiyecek, su, yakıt ve ilaç girişini engelliyor. Siyonist rejim 400 binden fazla Filistinliyi sürgün etmek için her gün yeni bir savaş suçu işliyor. Görgü tanıklarına göre yaşanan ve insanlığın tükendiği bazı olaylar şöyle:İsrail ordusu, büyük delikler açıyor.Kadınları bu deliklere atıyorlar.Ardından İsrail tankları bir tür korkutma taktiği olarak bu deliklerin etrafından dolaşmaya ve büyük miktarlarda toz atmaya başlıyor.Tüm bunların ardından kadınlara başka yerlere gitmeleri için sınırlı zaman tanınıyor.İsrail'in etnik temizliği karşısında Gazzeliler cesetleri çiğnenmeden evlerini terk etmeyeceklerini söylüyor ancak katil İsrail tehcir için insanlık dışı tüm uygulamalara başvuruyor.İsrail bölgedeki yüzlerce erkeği de ayırarak açıklanmayan yerlere götürüyor.İsrail'in 20 gündür soykırım ve etnik temizlik gerçekleştirdiği, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde korkunç bir katliam daha yaşandı. Siyonist katillerin 10 eve düzenlediği hava saldırılarında en az 150 kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırıya hedef olanları kurtarmak için harekete geçilemediğini kaydetti. İsrail'in bölgedeki yerleşim bölgesinin tamamını bombaladığı, Filistinlilerin yaralıların taşınması için imdat çağrıları yaptığı açıklandı. Katil İsrail dün de sivillerin sığındığı Şühede Okulu'nu vurdu. Aralarında 11 aylık bebeğin de bulunduğu 17 sivil daha yaşamını yitirdi.İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya'dan ayrılmayarak burada tarımı canlandırmaya çalışan ziraat fakültesi son sınıf öğrencisi Yusuf Sakr Ebu Rabi, yeşertmeye çalıştığı arazilerin yakınında öldürüldü.İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de yiyecek sıkıntısı had safhada. Kısıtlı miktarda un ve yakıtın girmesi nedeniyle Han Yunus'ta üretim yapan tek fırın var. Filistinliler, ekmek alabilmek için fırının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Eran Etzion, BBC'ye verdiği demeçte İsrail ordusunun Gazze'de savaş suçları işlemiş olabileceğine dikkat çekti. Etzion işgal bölgesinde görev yapan askerlere "Size verilen emirlere uymayın" çağrısı yaptı.