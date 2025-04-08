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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Şişli'deki vahşetin detayları ortaya çıktı! Cinayetin sebebi bakın neymiş...
Giriş Tarihi: 08.04.2025 19:51 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 19:51

SON DAKİKA! Şişli'deki vahşetin detayları ortaya çıktı! Cinayetin sebebi bakın neymiş...

Son dakika haberleri: İstanbul Şişli'de bir apartmanın zemin katındaki daireye giren maskeli saldırganlar, hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve yanındaki Gültekin Gezer'e kurşun yağdırmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, kan donduran cinayetin sebebi de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA! Şişli’deki vahşetin detayları ortaya çıktı! Cinayetin sebebi bakın neymiş...

Son dakika haberleri: Edinilen bilgiye göre, olay, Şişli Kuştepe Mahallesi'nde Yavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. S.Y. G.K., ve D.K. polisi arayarak arkadaşlarının evde vurulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, girdikleri dairenin salonunda biri kadın 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü.

SON DAKİKA! Şişli’deki vahşetin detayları ortaya çıktı! Cinayetin sebebi bakın neymiş...

Ekipler içeride Gültekin Gezer (23) ile hamile olan Kader Küçük Coşkun'u silahla vurulmuş olduğunu gördü. Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde genç adamın vücuduna 8 kurşun isabet ettiği öğrenilirken Kader Küçükcoşkun'un ise sırtından vurulduğu belirlendi.

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SON DAKİKA! Şişli’deki vahşetin detayları ortaya çıktı! Cinayetin sebebi bakın neymiş...

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 kişinin kaçtığı anlar 2 farklı açıdan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde olayın yaşandığı sokaktan çıkan 4 kişinin koşarak kaçtığı görülüyor.

SON DAKİKA! Şişli’deki vahşetin detayları ortaya çıktı! Cinayetin sebebi bakın neymiş...

ŞÜPHELİLER EDİRNE'DE YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili Gereği Yapıldı açıklaması yaptı. 5 kişinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, "Şişli'de Gültekin Gezer ve Kader Küçükcoşkun'un öldürülmesi olayının şüphelileri oldukları tespit edilen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüpheli yakalandı.

SON DAKİKA! Şişli’deki vahşetin detayları ortaya çıktı! Cinayetin sebebi bakın neymiş...

A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şüpheliler gerekli işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerden, M.S. isimli şüpheli ise "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildi." dedi.