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SON DAKİKA! Şişli'deki vahşetin detayları ortaya çıktı! Cinayetin sebebi bakın neymiş...
Giriş Tarihi: 08.04.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
19:51
SON DAKİKA! Şişli'deki vahşetin detayları ortaya çıktı! Cinayetin sebebi bakın neymiş...
Son dakika haberleri: İstanbul Şişli'de bir apartmanın zemin katındaki daireye giren maskeli saldırganlar, hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve yanındaki Gültekin Gezer'e kurşun yağdırmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, kan donduran cinayetin sebebi de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...