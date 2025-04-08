SON DAKİKA! Şişli’deki vahşetin detayları ortaya çıktı! Cinayetin sebebi bakın neymiş...

Ekipler içeride Gültekin Gezer (23) ile hamile olan Kader Küçük Coşkun'u silahla vurulmuş olduğunu gördü. Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde genç adamın vücuduna 8 kurşun isabet ettiği öğrenilirken Kader Küçükcoşkun'un ise sırtından vurulduğu belirlendi.