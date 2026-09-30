New York Times’ı sarsan cinayet

ABD medya dünyası, The New York Times yöneticisi Jonathan McKinsey'in öldürülmesiyle sarsıldı. Gazetenin Oyun Direktörü McKinsey, San Francisco yakınlarındaki Dublin'de bir otoparkta kurşun yağmuruna tutulmuş halde bulundu. İnfazın ardından olay yerinden ayrılmayan kayınpederi ve kayınvalidesi Shouyong Zhang ve Shili Chen cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Mahkeme kayıtları, McKinsey ile ayrı yaşadığı eşi Candice Jang arasında şiddetli bir velayet mücadelesi sürdüğünü ortaya koydu. Jang, 2023'te polise başvurarak McKinsey'i çocuklarına şiddet uygulamakla suçlamıştı. McKinsey'in daha önce çocuk istismarından da yargılandığı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör