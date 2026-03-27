Savaş pandemisi

İsrail'in siyonist emellerle başlattığı İran savaşı dünyayı pandemi günlerine döndürebilir. Körfez ülkeleri ateş yeri, Asya ülkeleri çıkmazda, Avrupa'da alarm durumuna geçildi. Arkasına ABD'yi alan İsrail'in Ortadoğu'da yaktığı ateş dünyaya sıçradı. Pandemide olduğu gibi ülkeler kendilerini kapamaya hazırlanıyor. ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması nedeniyle enerji ihtiyacını büyük ölçüde kritik geçiş noktasından sağlayan Asya ülkeleri, enerji kriziyle mücadele amacıyla acil durum tedbirleri uyguluyor.

HİNDİSTAN EKTİĞİNİ BİÇİYOR

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılardan önce dünyada deniz yoluyla günlük petrol tüketimi ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Küresel deniz ticareti rotası Ümit Burnu'na yönelirken, Güney Afrika lojistik sınavı veriyor. Buradaki sevkiyatın önemli bölümü Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere Asya ülkelerine yapılıyordu.

Siyonist İsrail'e en büyük desteği veren Hindistan'da petrol sıkıntısı had safhada. İnsanlar akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklara yol açtı.

Filipinler, yakıt rezervinin 45 gün yeteceğini açıklayarak, "ulusal enerji acil durumu" ilan eden ilk ülke oldu.

Tayvan Ekonomi Bakanlığı da yaklaşık 11 günlük LNG "güvenlik stokuna" sahip olduklarını açıkladı.

Bangladeş ülkenin yakıt rezervlerinin yaklaşık 9 ila 14 gün yeteceği belirtildi.

Birçok ülke, yakıt stokları azaldıkça ya daha düşük kaliteli petrol ürünlerine ya da kömür gibi daha kirletici alternatiflere yöneliyor.

YOLCULUK SINIRLAMASI

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ülkesini ziyaret eden Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile yaptığı görüşmede, yükselen petrol fiyatlarıyla mücadele için rezervlerden piyasaya bir kez daha koordineli şekilde petrol sunulması için hazırlık yapılmasını istedi.

Bazı ülkeler okullar ve üniversiteler için çalışma saatlerini kısaltıyor ve kamu görevlilerinin hava yolculuğunu sınırlıyor.

Pakistan ve Filipinler kamu görevlileri için dört günlük çalışma haftası uygulamasına geçti.

UZAKTAN ÇALIŞMA BAŞLIYOR

Birçok Asya ülkesi de enerji talebini azaltmak amacıyla Kovid-19 salgını dönemindeki tedbirleri hatırlatan evden çalışma ve eğitime ara verilmesi gibi yöntemlere yöneliyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 9 Mart'ta açıkladığı acil durum planları kapsamında, devlet dairelerinde dört gün çalışılacağını ve okullar ile üniversitelerin iki hafta boyunca kapalı kalacağını duyurdu.

Bangladeş'te elektrik ve yakıt krizine karşı tasarruf amacıyla üniversitelerin Ramazan Bayramı tatili 9 Mart'ta başlayacak şekilde erkene çekilmişti.

Endonezya'da hükümet, nisan itibarıyla okullarda hibrit eğitime, işyerlerinde de haftada bir gün evden çalışma modeline geçilmesinin değerlendirildiğini bildirdi.

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da ülkedeki işyerlerine uzaktan çalışma modelleri belirlemesi konusunda çağrı yaptı.

Tayland, kamu kurumlarındaki çalışanlara evden çalışma ve yurtdışı seyahatlerini askıya alma talimatı verdi.

AVRUPA ALARMDA

Avrupa Birliği genelinde petrol fiyatları yüzde 40 yükseldi. Doğalgaz fiyatları yüzde 80 arttı. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Belçika ve birçok Avrupa ülkesinde enerji fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için ek önlemler alınmaya başlandı.

ANKARA KRİZE HAZIR

TÜRKİYE uzun yıllardır enerji arz güvenliğini güçlendirecek adımlar attı. Hem kaynak çeşitlendirmesi yaparak hem de kendi yeraltı kaynaklarını devreye alarak, olabilecek enerji krizi riskini minimize etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İran'dan gaz akışı devam ediyor. Kış aylarından yeni çıkılmasına rağmen depolama tesislerimiz yüzde 71 dolu" demişti. Türkiye milli enerji arz güvenliğini garanti altına almak üzere aldığı kaynak çeşitlendirmesi yaptı. Petrolde Körfez'e bağımlılık yüzde 10 oranına indi. Gabar'dan çıkarılan petrol, Türk Akım Projesi, yenilenebilir enerji kaynakları ile Türkiye bu tür şoklara karşı dayanıklı hale geldi. 1.5 km derinlikte tuz mağaralarında doğalgaz depolayan Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi, devreye alınan Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri alınan kritik önlemlerden oldu. ANKARA