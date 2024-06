Sıcaklar artıyor dünya kavruluyor

Aşırı sıcak havalar nedeniyle birçok ülkede orman yangınları yaşanıyor. Avrupa'da şimdiye kadarki en sıcak yaz beklenirken, Hindistan'da sıcak havadan dolayı 52 kişi öldü.ABD: New Mexico eyaletinde devam eden orman yangınının söndürülmesi için hafta sonu beklenen yağmura umut bağlandı.Yunanistan: Başkent Atina'ya 30 kilometre uzaklıktaki Lambraki'de çıkan orman yangını nedeniyle çevredeki yerleşim birimleri tahliye edildi.İtalya: Napoli kenti yakınlarında önceki akşam başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı, tamamen söndürmek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Sıcak hava dalgaları bu yıl Avrupa'yı her zamankinden daha erken vurdu. Yunanistan, Türkiye ve İtalya şimdiden aşırı sıcakların etkisi altında. Aşırı sıcaklar bazı yerlerde ölüme dahi yol açarken, bazı yerlerde sıcaklıklar mevsim ortalamasının 10 derece üzerine çıktı. Euronews'ün haberine göre uzmanlar, "Avrupa'yı şimdiye kadarki en sıcak yaz bekliyor" uyarısında bulunuyor. Dünya genelinde arka arkaya 11 ay rekor kıran sıcaklar görülürken, Kuzey Atlantik'teki deniz yüzeyi sıcaklığı en az 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Kıtada yazların giderek daha sıcak geçmesinde büyük rol oynayan bir faktör var ki o da insan kaynaklı iklim değişikliği. Avrupa küresel ortalamadan daha hızlı ısınıyor. Sıcaklığın 50 dereceye ulaşması nedeniyle Kuveyt'in bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Şarkul Avsat'ın haberine göre Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mahmud Buşehri, "Arızaları takip ediyoruz. Sağlıktan önemli bir şey yok" açıklamasını yaptı.Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklarda başkent Yeni Delhi'de son 2 günde 52 kişi hayatını kaybetti. Yeni Delhi'de 40 derece olan sıcaklığın gün içinde 50 dereceye kadar çıktığı belirlendi. Hindistan'ın dört bir yanındaki hastanelerde ilk kez sıcak çarpmasına karşılık acil müdahale odaları kurulmaya başlandı. Hastane yetkilileri her gün onlarca vakanın başvurmasının ardından bu odaları açmaya karar verdiklerini açıkladı.