Giriş Tarihi: 07.04.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
12:52
Suriye ve Filistin’de insanlık dışı uygulamalar: İsrail işgali geziye çeviriyor! Bir buğday tanesini bile çok gördüler
İsrail, işgal altında tuttuğu topraklarda uluslararası hukuka aykırı eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor. İsrail basını, Siyonist ordunun Suriye'de işgal ettiği bölgelerde İsrailliler için "turistik tur" düzenleyeceğini bildirirken, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich "Gazze'ye bir buğday tanesinin bile girişine izin verilmeyeceğini" belirtti.