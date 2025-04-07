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Haberler Galeri Suriye ve Filistin’de insanlık dışı uygulamalar: İsrail işgali geziye çeviriyor! Bir buğday tanesini bile çok gördüler
Giriş Tarihi: 07.04.2025 12:14 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 12:52

Suriye ve Filistin’de insanlık dışı uygulamalar: İsrail işgali geziye çeviriyor! Bir buğday tanesini bile çok gördüler

İsrail, işgal altında tuttuğu topraklarda uluslararası hukuka aykırı eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor. İsrail basını, Siyonist ordunun Suriye'de işgal ettiği bölgelerde İsrailliler için "turistik tur" düzenleyeceğini bildirirken, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich "Gazze'ye bir buğday tanesinin bile girişine izin verilmeyeceğini" belirtti.

AA
Suriye ve Filistin’de insanlık dışı uygulamalar: İsrail işgali geziye çeviriyor! Bir buğday tanesini bile çok gördüler

İsrail, Baas rejiminin yıkıldığı 8 Aralık 2024'ten bu yana hem Suriye topraklarını işgal ediyor hem de bazı noktalara hava saldırıları düzenliyor.

Suriye ve Filistin’de insanlık dışı uygulamalar: İsrail işgali geziye çeviriyor! Bir buğday tanesini bile çok gördüler

İSRAİL İŞGALİNİN YENİ YÜZÜ

İsrail basınında çıkan bir habere göre, İsrail, Suriye'de işgal ettiği topraklara "turistik tur" düzenleme niyetinde.

Haaretz gazetesinde yayınlanan haberde, Suriye sınırları içerisinde bulunan bölgelerde İsrail ordusunun gözetiminde turlar düzenleneceği ifade edildi.

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Suriye ve Filistin’de insanlık dışı uygulamalar: İsrail işgali geziye çeviriyor! Bir buğday tanesini bile çok gördüler

SİYONİST "TURİZM"

İsrail vatandaşlarına yönelik "turistik turların" daha önce sivillerin "nadiren ziyaret etmesine izin verilen bölgeleri" kapsayacağı kaydedildi.

Suriye ve Filistin’de insanlık dışı uygulamalar: İsrail işgali geziye çeviriyor! Bir buğday tanesini bile çok gördüler

Tur kapsamında İsrail, Lübnan, Suriye sınırının birleşiminde yer alan Rukkad Vadisi'nin yanı sıra Hermon Dağı (Cebel eş-Şeyh), Cebel er-Rus ve Yermuk Nehri yakınlarında yer alan Hicaz demir yolu tünelinin de gezilebileceği ifade edildi.

Suriye ve Filistin’de insanlık dışı uygulamalar: İsrail işgali geziye çeviriyor! Bir buğday tanesini bile çok gördüler

Haberde ayrıca, Suriye'deki bu bölgelere İsrail ordusunun gözetiminde "ilk defa gezi düzenleneceği" ve bu gezilerin Golan Tepeleri'nde bulunan Siyonist yerleşim birimleriyle iş birliği halinde gerçekleştirileceği belirtildi.