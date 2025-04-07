İş arkadaşlarına pes dedirten dolandırıcılık oyunu! Birini askerlikle diğerini nişanla kandırdı

KADIN DAYANIŞMASIYLA JET ŞİKAYET

Bunu öğrenen Kübra A. hayatının şokunu yaşadı. İki kadın dolandırıldıkları anlayınca soluğu savcılıkta aldı. Genç kadınlar Vedat D.'ye borç vermek için kredi çektiklerini ve dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda savcılık, ne kadar şikayetçilerin beyanlarında şüphelinin bu paralardan 60 bin ve 55'şer bin liralık kısımları telefonlarından habersiz şekilde mobil internet yoluyla kredi çekerek aldığını iddia etmiş iseler de bu iddialarını doğrulayacak bir delil olmadığından "bilişim yoluyla hırsızlık" suçundan şüpheliye takipsizlik kararı verildi.