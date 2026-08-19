Sosyal medya kamu düzenini bozuyor

Sosyal medya sitelerinin geleceğini tamamen değiştirme potansiyeli bulunan tarihi dava dün ABD'de başladı. Emsal niteliğindeki davada sanık koltuğunda Meta şirketi var. Bünyesinde Instagram, Facebook ve Whatsapp'ı bulunduran Meta şirketi, gençleri bağımlı kılacak şekilde platformlar tasarlamakla ve bilinen zararları gizlemekle suçlanıyor. California'da jüri karşısında görülmeye başlanan davayı açanlar ise ABD'deki 29 eyaletin başsavcıları oldu.

ŞİRKETLER HESAP VERMELİ

Dava kapsamında Meta'dan 1.4 trilyon dolarlık tazminat ile "genç kullanıcılar için ebeveyn doğrulaması getirilmesi, öneri algoritmalarının değiştirilmesi, fotoğraf filtrelerinin kaldırılması. videoların otomatik oynatılmasına son verilmesi" gibi kalıcı değişiklikler isteniyor. 8 hafta sürmesi beklenen davadan çıkacak kararlar sadece Meta'yı baştan düzenlemeye zorlamayacak aynı zamanda TikTok, Youtube, X ve Snapchat gibi şirketlerde de benzer değişiklikleri getirecek.

Kentucky başsavcısı bu davayı, Amerikan tarihinde tüketiciyi korumaya yönelik en büyük dava olarak tanımlıyor. ABD'de daha önce görülen Meta davalarında hâkimler, sosyal medyayı kamu düzenini bozan bir kuruluş olarak ilan etmiş ve "Şirketler hesap vermeli" yaklaşımı göstermişti. Meta'ya karşı ABD'de geçtiğimiz aylarda açılan davalarda hâkimler şirketi, insanların soluduğu havayı kirleten ve tüm nüfusu etkileyen "zararlı etkiler" yaratan bir fabrikaya benzer şekilde kamu sağlığına zararlı ilan etmişti. Ayrıca Instagram'ın gençler üzerinde bıraktığı olumsuz psikolojik etkilerin de kamu sağlığını doğrudan etkilediği kaydedildi.

ZUCKERBERG DE İFADE VERECEK

California Başsavcısı Rob Bonta, "Meta, çocukların platformlarda gitgide daha uzun süre kalmasını sağlamak için Facebook ve Instagram'ı fiziksel ve zihinsel zarara yol açacak noktaya kadar tasarladı. En kırılgan yurttaşlarımızı şirket kârlarını artırmak için sömürmek sadece ahlaken yanlış değil, aynı zamanda yasadışıdır" dedi. Tanıklık yapması beklenen kilit isimler arasında Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram'ın başındaki Adam Mosseri de var.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör